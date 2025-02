Mini PC di BMAX con CPU Intel e Windows 11 Pro a soli 139 euro

Attiva il coupon che trovi su Amazon e metti sulla tua scrivania BMAX MaxMini B3 Pro, il Mini PC con processore Intel e caratteristiche adatte anche a gestire le operazioni base della produttività quotidiana. È merito dell’offerta in corso sull’e-commerce che porta la spesa necessaria per l’acquisto al suo minimo storico. Vediamo quali sono i suoi punti di forza.

BMAX MaxMini B3 Pro: il Mini PC è un affare

C’è il sistema operativo Windows 11 Pro, preinstallato e pronto a ricevere tutti gli aggiornamenti distribuiti da Microsoft grazie alla licenza ufficiale. Di seguito elenchiamo le specifiche tecniche più importanti, integrate in un case compatto (12,5×11,2×3,3 centimetri) e leggero (circa 270 grammi), progettato per una dissipazione ottimale del calore. Altre informazioni sono riportate nella pagina dedicata alla promozione.

Processore Intel Celeron N5095 con GPU Intel UHD Graphics;

8 GB di RAM LPDDR4 e SSD M.2 da 256 GB (espandibile);

connettività Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.0;

due uscite video HDMI con supporto 4K;

quattro porte USB 3.0 Type-A, slot Ethernet, lettore microSD e jack audio.

Al prezzo finale di soli 129 euro, il Mini PC di BMAX (modello MaxMini B3 Pro) è un affare da cogliere al volo. Come anticipato in apertura, per acquistarlo risparmiando non devi far altro che attivare il coupon dedicato, così da sbloccare il forte sconto.

La disponibilità è immediata e, se lo ordini adesso, arriverà a casa tua entro domani con la consegna gratuita ((la spedizione è gestita da Amazon). Nella confezione sono inclusi il supporto VESA, un cavo HDMI, il manuale utente e l’adattatore per l’alimentazione.