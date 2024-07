Mini PC, BOSGAME P2: sconto sul MOSTRO con Core i7 e 32/512GB

BOSGAME P2 non è il solito Mini PC: proposto in questo momento da Amazon con un’offerta a tempo, è un vero e proprio mostro di potenza. Il suo comparto hardware può gestire con disinvoltura anche i carichi di lavoro più pesanti, grazie a una CPU di alto livello, a un quantitativo di RAM da far impallidire i computer desktop più costosi e a una connettività di ultima generazione. Vediamo cosa rende il forte sconto un affare da cogliere al volo.

BOSGAME P2: le specifiche del Mini PC

Le porte in dotazione sono quattro USB 3.2 Type-A, una USB-C, due slot Ethernet, jack audio, un’uscita video HDMI 2.0 e una DisplayPort. È garantito il supporto al collegamento simultaneo di tre monitor (sfruttando anche l’output USB-C con risoluzione massima 4K). Di seguito l’elenco delle specifiche tecniche più importanti, per altri dettagli dai uno sguardo alla descrizione completa.

Processore Intel Core i7-12700H (14 core, 20 threads) con chip grafico ‎Intel Iris Xe Max;

32 GB di RAM DDR4 (espandibile fino a 64 GB) e SSD PCIe 3.0 M.2 2280 da 512 GB;

connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2.

Approfitta dell’offerta a tempo (non sappiamo fino a quando rimarrà attiva) e acquista BOSGAME P2 nella configurazione appena descritta al prezzo finale di soli 449 euro, grazie al forte sconto applicato in automatico.

Puoi contare sulla disponibilità immediata, sulla vendita gestita dallo store ufficiale del marchio sull’e-commerce e sulla spedizione a carico della rete logistica di Amazon, per il massimo dell’affidabilità. Se lo ordini subito, entro domani sarà a casa tua con la consegna gratuita. La confezione include l’adattatore per l’alimentazione, un cavo HDMI, il supporto VESA con viti per l’eventuale montaggio dietro al monitor e il manuale utente.