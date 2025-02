Mini PC BOSGAME con Ryzen 9 e Windows 11 Pro: coupon -150€

L’enorme potenza di calcolo in dotazione non è il solo punto di forza per BOSGAME P3, oggi in forte sconto su Amazon. Il Mini PC consente infatti di intervenire con upgrade mirati per migliorarne ulteriormente le prestazioni nel tempo, ampliando sia la RAM che la capacità della memoria interna. Per metterlo sulla tua scrivania a un prezzo davvero conveniente ti basta attivare il coupon dedicato che trovi in questo momento sull’e-commerce.

BOSGAME P3: ecco le specifiche del Mini PC

C’è il sistema operativo Windows 11 Pro, preinstallato e con licenza Microsoft per ricevere tutti gli aggiornamenti distribuiti. Riportiamo di seguito le specifiche tecniche più importanti del comparto hardware, da top di gamma e in grado di assicurare prestazioni senza compromessi. Per saperne di più, dai uno sguardo alla descrizione completa.

Processore AMD Ryzen 9 6900HZ con chip grafico AMD Radeon 680M;

16 GB di RAM DDR5 (espandibile fino a 64 GB);

SSD M.2 PCIe 4.0 da 512 GB (espandibile fino a 4 TB);

connettività Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 e doppio slot Ethernet;

porte USB 3.2 Type-A e 2.0 Type-A, USB 4 Type-C con uscita video e Power Delivery, jack audio;

uscite video HDMI e DisplayPort per la connessione simultanea a tre monitor (risoluzione massima 8K).

Devi solo attivare il coupon dedicato per sbloccare lo sconto di 150 euro e acquistare BOSGAME P3 al prezzo finale di soli 349 euro. Si tratta di una spesa irrisoria per un Mini PC così potente, adatto al lavoro e non solo, anche al gaming.

Ordinalo adesso per riceverlo direttamente a casa tua entro un paio di giorni al massimo, con la consegna gratis. È venduto dallo store ufficiale del marchio sull’e-commerce e spedito da Amazon attraverso la sua rete logistica.