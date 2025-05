Il Mini PC giusto per la casa e l'ufficio: NiPoGi E1 è in super offerta

NiPoGi E1 è la soluzione ideale per chi cerca un Mini PC compatto, silenzioso e potente, perfetto da mettere sulla scrivania di casa così come su quella dell’ufficio oppure dietro al monitor, grazie al supporto VESA incluso. Oggi è ancora più interessante, grazie al coupon Amazon che ne taglia il prezzo. La confezione comprende anche un cavo HDMI, l’adattatore per l’alimentazione e il manuale. Il design elegante e l’ingombro minimo, unitamente ai consumi ridotti, lo rendono perfetto per ogni ambito.

NiPoGi E1: caratteristiche e specifiche del Mini PC

Ha in dotazione un comparto tecnico di alto livello. Tra le specifiche integrate trovano posto il processore Intel N150 di ultima generazione, affiancato da 16 GB di RAM DDR4 e da un veloce SSD M.2 da 512 GB (espandibile fino a 2 TB), così da poter garantire prestazioni fluide anche nel multitasking. Ci sono poi la connettività Wi-Fi dual band, Bluetooth 4.2 ed Ethernet oltre a numerose porte tra le quali HDMI 2.0 e DisplayPort 2.0 con uscita 4K. È pronto all’uso con il sistema operativo Windows 11 Pro preinstallato.

Come anticipato, devi solo attivare il coupon disponibile in questo momento per ottenere lo sconto necessario ad acquistare NiPoGi E1 al prezzo finale di soli 189 euro. Una spesa davvero irrisoria, considerando le sue caratteristiche.

Utile per lavoro, studio, navigazione e intrattenimento multimediale, il Mini PC è spedito da Amazon con la consegna gratuita a domicilio prevista già entro domani. Le oltre 2.000 recensioni pubblicate dai clienti dell’e-commerce lo promuovono con un voto medio pari a 4,5 stelle su 5.