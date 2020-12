Mini PC, con questo codice sconto il prezzo crolla

Chi cerca un Mini PC con prestazioni basilari e prezzo di accesso minimo (appena 102 euro) ha a disposizione in queste ore il Beelink BT3 PRO II. Chi invece vuole avere a disposizione un Mini PC con prestazioni che offrano maggiori margini operativi, pur restando in una fascia decisamente bassa di spesa, ha un’opportunità “nascosta” da poter sfruttare solo per poche ore: si tratta di un codice sconto disponibile per il Beelink J34, il cui prezzo viene decurtato di ben 42 euro inserendo semplicemente in fase di pagamento il codice OS7S8BZH.

Il prezzo crolla pertanto da 209,99 euro a 167,99 euro, portando questo PC ad una fascia decisamente entry level nonostante caratteristiche del tutto interessanti per questo tipo di dispositivi.

Il Beelink J34 annovera infatti processore Intel Apollo Lake Celeron J3455 (“offre un perfetto equilibrio tra velocità di funzionamento, temperatura, prestazioni e silenzio assoluto“), 8GB di RAM e SSD da 128GB.

Design compatto, silenzioso e montato a parete, silenzioso e abbastanza piccolo da poter essere montato a parete sul retro del monitor (staffa di montaggio inclusa)

Inoltre supporta doppia porta HDMI per un’uscita su doppio schermo, scheda grafica Intel HD Graphics 500 (in grado di supportare la riproduzione di video 4K a 30Hz) ed una scheda wireless interna che permette una semplice connettività in qualsiasi situazione.