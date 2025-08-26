 Mini PC con 16GB DDR5 e SSD da 512GB a 159,99 euro attivando il coupon Amazon
Sorprendente sconto per questo Mini PC dalla buona scheda tecnica: attivando il coupon lo paghi pochissimo.
PC Hardware Desktop
Un Mini PC davvero compatto e potente capace di semplificare il lavoro di tutti i giorni, di aiutarti nello studio e di farti compagnia per il tuo intrattenimento? L’identikit perfetto di Huidun H20, con processore Intel N95 di ultima generazione, ben 16GB di RAM DDR5 e SSD da 512GB puoi acquistarlo a soli 159,99 euro. Per averlo a questo prezzo dovrai spuntare la casella del coupon che trovi su Amazon.

Mini PC Huidun interfacce

Mini PC Huidun H20: le caratteristiche

Potenza da desktop e versatilità estrema: a questo Mini PC non manca niente. Cominciamo dal processore Intel Alder Lake N95 di 12ª generazione, con 4 core e frequenza fino a 3,4 GHz, affiancato da una RAM LPDDR5 da 16 GB e da una SSD M.2 da 512GB.

Supporta il triplo display in 4K tramite ben tre porte HDMI 1.4b con cui lavorare su più schermi contemporaneamente, per una connettività che è completata da tre USB 3.0, doppia Ethernet Gigabit e jack audio da 3,5 mm come puoi vedere anche dall’immagine qui sopra.

Con WiFi 6 Dual-Band, Bluetooth 5.2, TPM 2.0 per un maggior livello di sicurezza e sistema operativo Windows 11 Pro pre-installato e pronto all’uso, Huidun H20 è un Mini PC assolutamente completo. Attiva il coupon e pagalo soltanto 159,99 euro.

Pubblicato il 26 ago 2025

Giovanni Ferlazzo
26 ago 2025
