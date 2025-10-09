Mini PC con 16GB di RAM DDR5 e SSD 512GB a 179,99€ se attivi il coupon (Amazon)

Blackview MP80 è un Mini PC di ultima generazione dotato di processore Intel Alder Lake N95, 16GB di RAM DDR5 e SSD da 512GB. Oggi puoi acquistarlo su Amazon al prezzo speciale di soli 179,99 euro invece di 209,99. Per farlo, ti basterà spuntare il coupon che trovi in pagina. Con spedizione Prime e pagamento a rate disponibile.

Le caratteristiche tecniche principali di questo Mini PC le vedi nell’immagine qui sopra. Abbiamo quindi il trittico già preannunciato: processore Intel Alder Lake N95 con frequenza fino a 3,4GHz, 16GB di velocissima RAM DDR5 e una SSD da 512GB espandibile.

La connettività è garantita da ben tre porte HDMI che ti consentono di collegare fino a tre monitor contemporaneamente in 4K e 60Hz, da tre porte USB 3.0 per il collegamento di hard disk e periferiche esterne, 2 porte ethernet RJ45 e un jack audio 3.5mm. Inoltre, sono presenti moduli per la connettività WiFi5 e Bluetooth 4.2.

Il sistema di raffreddamento personalizzato garantisce la massima silenziosità operativa anche in sessioni di utilizzo intense, rendendo questo Mini PC adatto anche per ambienti condivisi. Con Windows 11 preinstallato, supporto VESA e cavo HDMI inclusi nella confezione, questo Mini PC è un vero affare. Spunta il coupon e pagalo solo 179,99 euro.