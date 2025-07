Mini PC con 16GB di RAM e SSD 512GB a 189,99 euro: ATTIVA il coupon Amazon

Il Mini PC Blackview di ultima generazione, dotato di processore Intel Twin Lake N150 2025, è protagonista di una fantastica offerta su Amazon che ti permette di risparmiare parecchio sul prezzo di listino. Attivando il coupon che trovi in pagina, infatti, potrai pagarlo soltanto 189,99 euro invece di 259,99. Il prezzo include l’IVA e la spedizione con Prime, che ti assicura la consegna in due giorni.

Il Mini PC è dotato, come detto, del processore Intel N150 di ultima generazione a 64-bit con frequenza di clock massima a 3.6GHz, con un aumento delle prestazioni rispetto al predecessore e un TDP di soli 6W che garantisce un’eccellente efficienza energetica. Un processore che è accompagnato da 16GB di RAM DDR4 e una SSD M.2 da 512GB, espandibile fino a 2TB.

Il corpo compatto e minimal include diverse interfacce per il lavoro e altre necessità, come porte USB 2.0 e 3.0, 2 porte HDMI con supporto al doppio schermo, una porta Ethernet per la connessione cablata, un jack audio per cuffie e altre periferiche audio, connettività WiFi 5 e Bluetooth 4.2 con cui collegare facilmente tutti i tuoi dispositivi esterni.

Pensato per un uso domestico o professionale da ufficio, ideale per del gaming leggero (magari per indie o cloud gaming), editing di immagini, navigazione in internet, visione di contenuti in streaming e lavoro su documenti, è fornito di un cavo HDMI e un supporto VESA per posizionarlo a parete o dietro a un monitor, così da avere una postazione da lavoro ancora più pulita. Il prezzo è di 189,99 euro invece di 259,99 attivando il coupon che trovi in pagina.