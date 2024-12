Mini PC con 16GB di RAM e SSD 512GB a 199 euro: sconto Cyber Monday (-38%)

Approfitta delle ultime offerte del Cyber Monday di Amazon per aggiungere un PC desktop compatto ma potente alla tua postazione. Questo Mini PC del marchio NiPoGi può essere tuo a soltanto 199 euro invece di 319, con spedizione Prime e consegna immediata. Ideale per lavoro, studio e intrattenimento di base.

Mini PC NipoGi AK1PLUS N97: la scheda tecnica

Il Mini PC si presenta con un case dal design elegante e ultracompatto perfetto per essere posizionato dove vuoi. La scheda tecnica è altrettanto interessante:

Processore Intel Alder Lake N97 di 12a generazione fino a 3,6GHz

fino a 3,6GHz 16GB di RAM DDR4

512GB di archiviazione SSD

WiFi 5 e Bluetooth 4.2

2 porte USB 2.0

2 porte USB 3.2 Gen2

1 porta Gigabit Ethernet

1 jack audio

2 porte HDMI con supporto al doppio schermo

La confezione include il Mini PC, 1 supporto VESA per posizionarlo a parete o dietro a un monitor, 1 cavo HDMI, l’adattatore di alimentazione e il manuale utente. Tutto quello che ti serve per cominciare subito a utilizzarlo: perfetto come workstation, in un ufficio o anche a casa. Approfitta dello sconto Amazon e acquistalo a soli 199 euro.