Mini PC con 16GB di RAM e SSD 512GB in OFFERTA a 149,99€

Questo Mini PC del marchio Teclast è la soluzione ideale per avere un personal computer completo in un formato compatto senza rinunciare alle prestazioni. Il prezzo in offerta su Amazon è di soli 149,99 euro, con spedizione Prime che ti consente di riceverlo a casa in meno che non si dica.

Il Mini PC si presenta con un design sottile e leggero da riassumere, per la precisione, in dimensioni pari a 11,7×11,7×4,1 cm e un peso complessivo di appena 412 grammi. Ideale per l’uso in ambienti affollati o in scrivanie troppo strette, ma anche per gli amanti dello stile minimal: infatti, grazie al supporto VESA incluso, puoi facilmente montarlo anche dietro ad un monitor.

La scheda tecnica include un processore Intel Jasper Lake N5095 di 11a generazione per buone prestazioni e un basso consumo energetico, che viene affiancato da 16GB di RAM DDR4 e da un’unità SSD PCI-e 3.0 NVMe da 512GB per un avvio rapido di programmi e sistema operativo.

Grazie alle due porte HDMI e alla porta USB-C, il mini PC supporta la riproduzione di video 4K e può gestire fino a tre display contemporaneamente. La connettività è completata da numerose porte USB 3.2, porta Ethernet RJ45 e il supporto Wi-Fi ac dual-band e Bluetooth 5.0.

Il sistema di raffreddamento con ventola silenziosa assicura, infine, un’ottima dissipazione del calore. Questo Mini PC, insomma, è una soluzione all’avanguardia per diverse esigenze: acquistalo adesso a soli 149,99 euro.