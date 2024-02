Mini PC con 16GB RAM, 512GB SSD, W11 Pro e doppia LAN in SUPER SCONTO

Questo Mini PC in offerta su Amazon è un’ottima scelta se stai cercando un PC desktop compatto ma sufficientemente potente da supportarti nella tua attività di lavoro, studio e intrattenimento. Il prezzo in sconto è di 219,99 euro e la scheda tecnica, che ti raccontiamo di seguito, sarà in grado di sorprenderti.

Mini PC in offerta: la scheda tecnica

Il Mini PC Blackview M80 Mini è dotato di sistema operativo Windows 11 Pro ed è in grado di offrire ottime prestazioni in ogni situazione. Merito del processore Intel Alder Lake N97 di 12a generazione con una frequenza fino a 3,6 GHz.

Al suo fianco troviamo 16 GB di memoria RAM LPDDR5 e un SSD M.2 da 512GB. La RAM LPDDR5 offre una velocità e un’efficienza superiori rispetto alla DDR4, garantendo prestazioni ottimali anche nelle situazioni più impegnative.

Incredibile la dotazione a livello di connessioni con 11 porte ben organizzate per l’ufficio, l’intrattenimento e l’istruzione: tra questi trovi anche ben tre porte HDMI per collegare tre schermi contemporaneamente e addirittura una doppia LAN.

Il prezzo in offerta, come detto, è di 219,99 euro. Davvero eccezionale per un prodotto di questa qualità con un design elegante e compatto che ti permette di posizionarlo facilmente sulla tua scrivania.