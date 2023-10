Mini PC con 16GB RAM e SSD 512GB ad un SUPER PREZZO su Amazon

Una soluzione utile per costruire una postazione da studio, lavoro o intrattenimento veloce e dall’aspetto minimal è questo Mini PC del marchio NiPoGi che grazie allo sconto Amazon puoi avere a soli 189,24 euro. Davvero pochissimo visto il valore della scheda tecnica che stiamo per raccontarti.

Mini PC in offerta Amazon: le caratteristiche tecniche

Il NiPoGi AK2 Plus è alimentato dal processore Intel Alder Lake-N100 di 12a generazione. Questo processore di ultima generazione offre prestazioni superiori del 25% rispetto ai modelli precedenti. Con una potenza di 4 core e 4 thread, una cache di 6MB e una frequenza massima di 3,4GHz, questo mini PC è pronto a gestire qualsiasi sfida.

Da menzionare poi la sua memoria DDR4 da 16GB e l’SSD M.2 da 512GB integrati. Questa combinazione garantisce un’esperienza di utilizzo veloce e reattiva. Inoltre, è possibile sostituire l’SSD fino a 2TB o aggiungere un HDD/SSD da 2,5″ per espandere ulteriormente lo spazio di archiviazione.

Se sei un appassionato di video e grafica, adorerai la potenza grafica del NiPoGi. Dotato di Intel UHD Graphics che supporta video 4K, questo mini PC ti consente di collegare due schermi 4K contemporaneamente. Immagina di lavorare su un doppio schermo ad alta risoluzione o di trasformare il tuo spazio in un home theater. Le 2 porte HDMI 2.0 rendono tutto ciò possibile.

Il NiPoGi offre una varietà di opzioni di connettività, tra cui Gigabit Ethernet, WiFi dual-band 2.4G + 5.0G e Bluetooth 4.2. Questo significa che puoi collegare il mini PC a tutti i tuoi dispositivi esistenti, come mouse, altoparlanti e cuffie. Inoltre, è perfettamente compatibile con server, apparecchiature di sorveglianza, monitor, proiettori e molto altro.

Nonostante la potenza, il NiPoGi è progettato per rimanere fresco e silenzioso grazie al raffreddamento della ventola integrato. Puoi lavorare o goderti il tuo intrattenimento senza il fastidio di rumori o surriscaldamenti.

Questo Mini PC è un affare incredibile: potente, espandibile e pronto a soddisfare tutte le tue esigenze digitali. Non perdere questa opportunità di acquistare un mini PC di alta qualità a un prezzo super su Amazon. Fai tuo il NiPoGi AK2 Plus a soli 189,24 euro. Sarà il tuo fedele compagno per il lavoro, lo studio e l’intrattenimento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.