Mini PC con i7, 16GB RAM e SSD 512GB in MEGA SCONTO Amazon (-336€)

Il Mini PC che stiamo per presentarti è in grado di gestire compiti impegnativi senza problemi, offrirti un’esperienza visiva coinvolgente e un’efficienza straordinaria.

Una vera e propria bestia tecnica contenuta in un piccolo case in offerta speciale su Amazon a soli 363,08 euro invece di 699. Tutto quello che devi fare è applicare sia il coupon sconto sia il codice promozionale che trovi sotto al prezzo originale del prodotto.

Mini PC in offerta: la scheda tecnica

Il cuore di questo mini PC è il processore Intel Core i7-11800H, con 8 core CPU e 16 thread. Con una frequenza massima di 4,6 GHz, questo processore è una vera forza della natura, in grado di eseguire le tue attività più esigenti con facilità.

Il mini PC ACEMAGIC è poi dotato di 16 GB di memoria DDR4 ad alta velocità (3200 MHz), espandibile fino a 64 GB. Questa ampia capacità di memoria garantisce una velocità di esecuzione eccezionale e ti consente di dire addio ai fastidiosi blocchi di sistema e ai buffering. Per quanto riguarda lo spazio di archiviazione, il sistema è dotato di un SSD M.2 da 512 GB, ma puoi espanderlo fino a 2 TB per avere spazio sufficiente per tutti i tuoi file e programmi.

Con la scheda grafica Intel UHD, questo piccolo desktop offre prestazioni grafiche eccezionali con una risoluzione 4K Ultra HD. È possibile collegare fino a tre display contemporaneamente grazie alle 2 porte HDMI e alla porta Type-C, aumentando notevolmente l’efficienza del lavoro.

Il mini PC ACEMAGIC è un concentrato di potenza racchiuso in un design compatto. Dispone di 2 uscite HDMI, 1 porta Type-C (dati e video), 1 ingresso e uscita audio, 1 porta 12V DC e 1 RJ45. Nonostante le sue dimensioni ridotte, è dotato di ventole di raffreddamento ad alta efficienza e doppi tubi di rame per il raffreddamento. Questo significa che è efficiente dal punto di vista energetico, silenzioso e in grado di dissipare il calore in modo efficace.

ACEMAGIC AD15 è infine dotato di WiFi 6 e Bluetooth 5.2. Il WiFi 6 è in grado di gestire fino a 8 dispositivi contemporaneamente, offrendo una velocità fino a 9,6 Gbps. Questo assicura una connessione stabile e veloce anche in ambienti con molte reti wireless. La connettività Bluetooth 5.2 offre una maggiore velocità di connessione e una copertura più ampia.

Applica il coupon sconto e utilizza un codice promozionale speciale per acquistare il mini PC ACEMAGIC a un prezzo incredibilmente ridotto. Questa offerta è limitata nel tempo, quindi cogli l’opportunità di portare a casa un mini PC potente e versatile a un prezzo eccezionale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.