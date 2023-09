Mini PC con i9, 16GB RAM e SSD 512GB in DOPPIO SCONTO Amazon

Se sei alla ricerca di un mini PC potente e performante per le tue esigenze lavorative o per il gaming, non puoi lasciarti sfuggire l’offerta straordinaria su Amazon per questo Mini PC AceMagic AD08.

Dotato di specifiche tecniche di alto livello che ti consentiranno di gestire facilmente attività impegnative come l’editing video, la modellazione 3D e molto altro ancora puoi averlo a 449 euro invece di 699 applicando sia il coupon sconto sia il codice promozionale che trovi in pagina.

Mini PC AceMagic AD08: la scheda tecnica

Il cuore di questo mini PC è il processore Intel Core i9-11900H, che offre prestazioni straordinarie grazie alla sua architettura a 10nm. Con una frequenza base di 2,5GHz che può raggiungere i 4,9GHz in modalità turbo, questo processore è in grado di gestire facilmente le applicazioni più esigenti.

Il Mini PC AceMagic AD08 offre tre modalità di prestazioni regolabili per adattarsi alle tue esigenze. La modalità “Quiet” minimizza il rumore per un’esperienza senza distrazioni, mentre la modalità “Auto” bilancia prestazioni ed acustica per un utilizzo quotidiano. La modalità “Performance” sprigiona la massima potenza per il gaming e le attività più impegnative.

Questo mini PC ti consente di collegare fino a tre monitor contemporaneamente tramite due porte HDMI e una porta Type-C. Questo significa che potrai lavorare in multitasking con facilità, migliorando la tua produttività e avendo più spazio sul desktop per le tue attività.

Per evitare surriscaldamenti, il Mini PC è dotato di un sistema di raffreddamento a doppia ventola e tripla heat-pipe. Questo garantisce che il mini PC rimanga fresco e silenzioso anche durante le sessioni di lavoro o di gioco più intense.

Con 16GB di memoria DDR4 a doppio canale (espandibile fino a 32GB), 2 slot per SSD M.2 e numerose porte, tra cui 4 porte USB3.0, 2 porte HDMI, 1 porta Type-C, 1 porta microfono e 1 porta RJ45, avrai tutte le risorse e le connessioni necessarie per le tue attività quotidiane.

Approfitta adesso del doppio sconto eccezionale su Amazon e acquista il Mini PC AceMagic AD08 a soli 449 euro invece di 699 euro, grazie al coupon sconto e al codice promozionale disponibili sulla pagina del prodotto.

Non perdere l’opportunità di avere un mini PC di alta qualità a un prezzo così conveniente. Affrettati e ottieni il tuo Mini PC AceMagic AD08 oggi stesso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.