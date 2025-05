Mini PC con Intel, 16GB di RAM e SSD 500GB a 148 euro: occasione Amazon

Il Mini PC Soayan è un computer desktop compatto dalla scheda tecnica ideale per casa e ufficio che oggi puoi acquistare su Amazon a un prezzo molto interessante. Puoi portartelo a casa a soli 148 euro, attivando il coupon sconto in pagina. Il tutto con spedizione Prime, IVA inclusa nel prezzo e pagamento rateizzato disponibile al checkout.

La scheda tecnica del Mini PC include un processore Intel Twin Lake N150 di 13esima generazione con frequenza di clock massima a 3,6GHz, con 16GB di RAM DDR4 e SSD 500GB. La memoria è espandibile fino a un massimo di 2TB.

La scheda grafica integrata e la doppia porta HDMI permettono di usare due schermi contemporaneamente in 4K e 60Hz, utile soprattutto per il lavoro ma anche per esperienze di intrattenimento più coinvolgenti. La connettività è garantita da moduli WiFi 6 e Bluetooth 5.2 integrati, con una serie di interfacce che coinvolgono 4 porte USB 3.2 Gen 2, le già citate 2 porte HDMI, 1 porta Gigabit Ethernet e il jack audio per cuffie o altoparlanti.

Con sistema operativo Windows 11 Pro preinstallato, la confezione include, oltre al Mini PC, anche un cavo HDMI, il cavo di alimentazione e una staffa per il montaggio VESA con viti, ideale per montarlo dietro al monitor o direttamente a parete. Un computer desktop compatto, ma che non rinuncia alle prestazioni: attiva il coupon sconto per pagarlo solo 148 euro.