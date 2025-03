Mini PC con Intel, 16GB di RAM e SSD 512GB a 189,99 euro col doppio sconto Amazon

Perfetto da usare in ufficio e anche a casa per smart working, studio o intrattenimento, questo Mini PC del marchio AceMagician è protagonista di una fantastica doppia offerta su Amazon. Oltre allo sconto già disponibile puoi infatti applicarne un secondo spuntando la casella del coupon sconto che trovi in pagina per pagarlo così soltanto 189,99 euro invece di 399,99. Il prezzo include anche la spedizione Prime.

Mini PC in offerta: la scheda tecnica

Il Mini PC in questione è dotato di un processore Intel Twin Lake-N150 con frequenza di aggiornamento massima a 3,6GHz, affiancato da 16GB di RAM DDR4 e una SSD da 512GB.

La scheda grafica integrata supporta la risoluzione 4K a 60Hz e potrai collegare anche due monitor contemporaneamente grazie alle due uscite video HDMI e DisplayPort. La connettività è arricchita da WiFi 5, Bluetooth 4.2, una porta RJ45 e 4 porte USB tra cui USB 3.2 per trasferimenti rapidissimi.

Il design con ventola di raffreddamento potenziata e prese d’aria doppie garantisce un funzionamento silenzioso. Perfetto insomma per chi cerca un PC compatto ma potente, ideale per ufficio e casa. Applica il coupon sconto e pagalo soltanto 189,99 euro.