Mini PC con Intel, 16GB e 512GB a 189 euro con questo coupon Amazon (-100€)

Sono finite le Offerte di Primavera, ma non le grandi opportunità su Amazon. Questa volta il protagonista è un Mini PC del marchio AceMagician, con 16GB di RAM DDR4 e SSD da 512GB, ideale dunque sia per casa che per l’ufficio, che puoi acquistare a soli 189 euro invece di 289. Per averlo a questo prezzo devi spuntare la casella del coupon che trovi in pagina.

Mini PC AceMagician V1: la scheda tecnica

Queste le caratteristiche tecniche complete del Mini PC:

Processore Intel Alder Lake-N97 di 12a generazione (4 core/4 thread, 6 MB di Ιntel Smart Cache, 2,0 GHz di base, 3,6 GHz di massima)

di 12a generazione (4 core/4 thread, 6 MB di Ιntel Smart Cache, 2,0 GHz di base, 3,6 GHz di massima) 16GB di memoria RAM DDR4

SSD da 512GB

WiFi 5 e Bluetooth 4.2

Supporto al doppio display tramite le porte HDMI e DisplayPort

1 porta Gigabit Ethernet RJ45, 2 porte USB 3.2, 2 porte USB 2.0, 1 jack audio 3.5mm

Il sistema operativo è Windows 11 Pro già preinstallato e pronto all’uso, mentre il sistema di raffreddamento è stato pensato per gestire anche carichi pesanti con una silenziosità efficiente. All’interno della confezione troverai il supporto VESA per il montaggio dietro un monitor o sulla parete.

Una soluzione pratica, veloce ed efficiente da installare a casa o in ufficio: spunta il coupon sconto e paga questo Mini PC soltanto 189 euro invece di 289.