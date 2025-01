Mini PC con Intel Core i7, 32GB di RAM e SSD da 1TB: attiva il coupon per uno sconto

Un Mini PC con caratteristiche da top di gamma per la categoria è protagonista di una buona offerta su Amazon. Attivando il coupon sconto che trovi in pagina potrai pagarlo infatti soltanto 616,55 euro invece di 649 per un desktop compatto che sarà in grado di supportarti in ogni attività grazie alla sua scheda tecnica.

Mini PC Geekom IT12: la scheda tecnica

Il Mini PC è dotato di quello che serve per garantirti prestazioni straordinarie per lavoro, intrattenimento e studio. Dotato del potente processore Intel Core i7-12650H di 12a generazione, con 10 core e 16 thread, raggiunge velocità fino a 4.70GHz, supportato da 32GB di RAM DDR4 e una SSD da 1TB per spazio e performance a sufficienza per le tue esigenze.

Con il chip grafico integrato Intel Iris Xe avrai il supporto a risoluzioni fino a 8K UHD e potrai persino collegare fino a 4 monitor contemporaneamente: perfetto per il lavoro o per l’intrattenimento. Anche la connettività è al top grazie alla presenza di un modulo WiFi 6E, una porta LAN da 2.5G e 2 porte USB 4.0.

Un Mini PC compatto, elegante e silenzioso: perfetto da posizionare in ufficio, nel tuo studio personale o da sfruttare per il tuo intrattenimento domestico. Applica il coupon sconto e acquistalo a soli 616,55 euro invece di 649.