 Mini PC con Intel e Windows 11 Pro in offerta: solo POCHI PEZZI
CPU Intel, 16 GB di RAM, SSD da 512 GB e Windows 11 pro per questo Mini PC in offerta a tempo su Amazon: poche unità rimaste disponibili.
PC Hardware Desktop
È in corso un’offerta a tempo su Amazon che taglia il prezzo di Huidun H30, uno dei Mini PC più interessanti nella fascia entry level. Bello da vedere, ha in dotazione un comparto hardware completo e versatile. Mettilo sulla tua scrivania, diventerà un alleato quotidiano per la produttività, lo studio, la navigazione e l’intrattenimento nel tempo libero.

Compra il Mini PC in forte sconto

Huidun H30: le caratteristiche del Mini PC

Può contare sul sistema operativo Windows 11 Pro, preinstallato e pronto all’uso. La piattaforma sarà continuamente aggiornata da Microsoft nel tempo, con la distribuzione di nuove funzionalità e patch dedicate alla sicurezza così da proteggere i dati. Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate nel suo design compatto ed elegante, rimandando alla pagina dedicata per altre informazioni.

  • Processore Intel N150 (Twin Lake) con chip grafico Intel UHD;
  • 16 GB di RAM e SSD da 512 GB (espandibile fino a 2 TB)
  • connettività Wi-Fi, Bluetooth ed Ethernet;
  • porte USB 3.0 Type-A e USB 2.0 Type-A, jack audio;
  • due uscite HDMI con supporto alla risoluzione 4K.

Huidun H30: le porte del Mini PC

È in forte sconto, al prezzo di soli 189,98 euro. Nella confezione di Huidun H30 sono inclusi l’adattatore per l’alimentazione, un cavo HDMI, il manuale d’uso e il supporto VESA con viti per l’eventuale montaggio dietro al monitor.

Huidun H30 Mini PC Twin Lake N150(Beat N100, fino a 3.6 GHz) 16GB RAM 512GB M.2 SSD Mini PC W-11 Pro, Dual Display 4K @60Hz Mini computer Wifi5＆BT4.2,RJ45 per Ufficio e Business, Multitasking

Compra il Mini PC in forte sconto

Trattandosi di un’offerta a tempo, il Mini PC potrebbe andare sold out da un momento all’altro. Se sei interessato, ti consigliamo di ordinarlo subito per non restare a bocca asciutta. C’è anche la consegna gratis con spedizione affidata alla rete logistica di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 17 set 2025

Davide Tommasi
Pubblicato il
17 set 2025
