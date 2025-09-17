Mini PC con Intel e Windows 11 Pro in offerta: solo POCHI PEZZI

È in corso un’offerta a tempo su Amazon che taglia il prezzo di Huidun H30, uno dei Mini PC più interessanti nella fascia entry level. Bello da vedere, ha in dotazione un comparto hardware completo e versatile. Mettilo sulla tua scrivania, diventerà un alleato quotidiano per la produttività, lo studio, la navigazione e l’intrattenimento nel tempo libero.

Huidun H30: le caratteristiche del Mini PC

Può contare sul sistema operativo Windows 11 Pro, preinstallato e pronto all’uso. La piattaforma sarà continuamente aggiornata da Microsoft nel tempo, con la distribuzione di nuove funzionalità e patch dedicate alla sicurezza così da proteggere i dati. Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate nel suo design compatto ed elegante, rimandando alla pagina dedicata per altre informazioni.

Processore Intel N150 (Twin Lake) con chip grafico Intel UHD;

16 GB di RAM e SSD da 512 GB (espandibile fino a 2 TB)

connettività Wi-Fi, Bluetooth ed Ethernet;

porte USB 3.0 Type-A e USB 2.0 Type-A, jack audio;

due uscite HDMI con supporto alla risoluzione 4K.

È in forte sconto, al prezzo di soli 189,98 euro. Nella confezione di Huidun H30 sono inclusi l’adattatore per l’alimentazione, un cavo HDMI, il manuale d’uso e il supporto VESA con viti per l’eventuale montaggio dietro al monitor.

Trattandosi di un’offerta a tempo, il Mini PC potrebbe andare sold out da un momento all’altro. Se sei interessato, ti consigliamo di ordinarlo subito per non restare a bocca asciutta. C’è anche la consegna gratis con spedizione affidata alla rete logistica di Amazon.