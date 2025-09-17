Mini PC con Intel e Windows 11 Pro in offerta: solo POCHI PEZZI

È in corso un’offerta a tempo su Amazon che taglia il prezzo di Huidun H30, uno dei Mini PC più interessanti nella fascia entry level. Bello da vedere, ha in dotazione un comparto hardware completo e versatile. Mettilo sulla tua scrivania, diventerà un alleato quotidiano per la produttività, lo studio, la navigazione e l’intrattenimento nel tempo libero.
Huidun H30: le caratteristiche del Mini PC
Può contare sul sistema operativo Windows 11 Pro, preinstallato e pronto all’uso. La piattaforma sarà continuamente aggiornata da Microsoft nel tempo, con la distribuzione di nuove funzionalità e patch dedicate alla sicurezza così da proteggere i dati. Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate nel suo design compatto ed elegante, rimandando alla pagina dedicata per altre informazioni.
- Processore Intel N150 (Twin Lake) con chip grafico Intel UHD;
- 16 GB di RAM e SSD da 512 GB (espandibile fino a 2 TB)
- connettività Wi-Fi, Bluetooth ed Ethernet;
- porte USB 3.0 Type-A e USB 2.0 Type-A, jack audio;
- due uscite HDMI con supporto alla risoluzione 4K.
È in forte sconto, al prezzo di soli 189,98 euro. Nella confezione di Huidun H30 sono inclusi l’adattatore per l’alimentazione, un cavo HDMI, il manuale d’uso e il supporto VESA con viti per l’eventuale montaggio dietro al monitor.
Trattandosi di un’offerta a tempo, il Mini PC potrebbe andare sold out da un momento all’altro. Se sei interessato, ti consigliamo di ordinarlo subito per non restare a bocca asciutta. C’è anche la consegna gratis con spedizione affidata alla rete logistica di Amazon.