Mini PC con processore Intel, 16GB di RAM DDR4 e SSD da 512GB in ottimo doppio sconto

Un Mini PC perfetto per ogni esigenza di lavoro da ufficio, studio o intrattenimento ad un prezzo imperdibile: è l’opportunità che si presenta su Amazon su questo piccolo desktop del marchio NiPoGi che può essere tuo a soli 189 euro invece di 259. Per averlo a questo prezzo devi spuntare la casella coupon che trovi in pagina.

Mini PC: la scheda tecnica del NiPoGi AK1 Plus

Il Mini PC è dotato di un processore Intel Alder Lake di 12esima generazione con frequenza di clock massima a 3,4GHz, supportato da 16GB di RAM DDR4 e una unità SSD da 512GB: in questo modo potrai gestire il multitasking senza sforzo e contare su un’ottima capacità di archiviazione, peraltro espandibile fino a 2TB.

Compatibile con reti WiFi6 e dispositivi bluetooth 5.2, il computer include una porta Ethernet RJ45, due porte HDMI per il multi-schermo, un jack per cuffie o microfono e diverse porte USB 3.0 per il collegamento dei tuoi dispositivi.

Il sistema operativo è preinstallato e pronto all’uso: all’interno della confezione troverai tutto ciò che serve per iniziare, dall’alimentatore al cavo HDMI, fino al supporto VESA per montarlo eventualmente anche dietro al monitor.

Ideale come computer di supporto per attività di produttività, studio o intrattenimento, oggi può essere tuo a soli 189 euro invece di 259. Non fartelo scappare e ricorda di spuntare il coupon sconto.