NiPoGi E3B: il Mini PC con Ryzen 5, 16+512GB è in sconto esclusivo su Amazon

NiPoGi E3B è un ottimo Mini PC dalle possibilità versatili, grazie ad una scheda tecnica che include un Ryzen 5, 16GB di RAM e una SSD da 512GB, che oggi puoi acquistare in sconto esclusivo su Amazon ad un ottimo prezzo. Applicando la casella del coupon sconto che trovi nella pagina del prodotto potrai pagarlo infatti soltanto 299,99 euro invece di 329,99. Al checkout puoi anche usufruire della spedizione con Prime.

Mini PC NiPoGi E3B in offerta: la scheda tecnica

Il Mini PC è dotato di un processore AMD Ryzen 5 7430U a 6 core e 12 thread che arriva fino a 4,3 GHz supportato da 16GB di RAM DDR4 e una SSD da 512GB per un setup velocissimo che puoi spingere ancora di più con la possibilità di espandere la RAM fino a 64GB e la SSD fino a 2TB.

Con la scheda grafica Radeon a 7 core integrata potrai goderti video e immagini in 4K Ultra HD con la possibilità di collegare fino a tre monitor contemporaneamente grazie alla compresenza di porte HDMI, DP e Type-C. Connettività che include anche moduli WiFi 6 e Bluetooth 5.2, porte USB, Ethernet e ingresso jack per l’audio.

Nonostante le prestazioni, è un prodotto super silenzioso grazie ad una ventola di raffreddamento ottimizzata. Il design compatto, con supporto VESA incluso nella confezione, è perfetto per avere una postazione minimal ed elegante.

NiPoGi E3B è un Mini PC potente, veloce e versatile per diversi scopi, sia a casa che in ufficio. Applica il coupon sconto per pagarlo soltanto 299,99 euro invece di 329,99.