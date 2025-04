Mini PC da gaming (Ryzen 9, 32GB+1TB): maxi sconto su Amazon grazie ad un coupon

AceMagician S3A è un potente Mini PC che si presta a diversi scenari di utilizzo: a casa per intrattenimento o smart working, ufficio anche per lavori più pesanti e infine persino del gaming grazie ad una apposita modalità prestazioni. Oggi puoi acquistarlo su Amazon con un maxi sconto che ti permette di portartelo a casa a soli 500,43 euro invece di 769,90: per averlo a questo prezzo devi spuntare la casella del coupon sconto alla voce “Applica coupon 35%” che trovi nella pagina del prodotto.

AceMagician S3A: le caratteristiche del Mini PC da gaming

Il Mini PC si presenta con un processore AMD Ryzen 9 6900HX che vola fino a 4,9 GHz, 8 core e 16 thread, supportato da una scheda grafica integrata AMD Radeon 680M che è capace di sostenere grafica, montaggio video e appunto del gaming, con tanto di supporto al triplo display in 4K grazie alle apposite porte HDMI, DP e Type-C a disposizione.

Insieme a tutto questo troviamo anche ben 32GB di RAM DDR5 e una SSD NVMe da 1TB: entrambe le memorie sono espandibili, con la RAM che può arrivare fino a 64GB e l’archiviazione addirittura fino a 4TB. Non mancano poi WiFi 6 e Bluetooth 5.2 per connessioni stabili e veloci e una porta LAN da 2.5Gbps per sfruttare la connessione cablata alla massima velocità.

Dotato di diverse porte USB per il collegamento di periferiche esterne, il corpo compatto è accompagnato da un sistema di raffreddamento in rame con doppia uscita d’aria che offre stabilità anche sotto il massimo delle performance.

Un Mini PC insomma che offre tutto e senza compromessi: applica il coupon sconto che trovi in pagina per pagarlo soltanto 500,43 euro invece di 769,90.