Mini PC con Ryzen 5, 24GB di RAM e SSD 1TB in offerta LAMPO a 299 euro

Amazon sorprende tutti con questo sconto attivo sul Mini PC Beelink EQR6: dotato di processore Ryzen 5 e un quantitativo di memoria che include ben 24GB di RAM DDR5 e una SSD da 1TB, oggi puoi acquistarlo a soli 299 euro invece di 409. Un’offerta a tempo che ti suggeriamo di non farti scappare.

Mini PC Beelink EQR6: le caratteristiche tecniche

Il Mini PC arriva a casa con Windows 11 Pro già preinstallato e pronto all’uso in uno chassis elegante e ordinato che sta bene in qualsiasi scrivania.

La configurazione tecnica include, come detto, un processore AMD Ryzen 5 6600U a 6 core e 12 thread con frequenza fino a 4,5 GHz, con 24 GB di RAM LPDDR5 e SSD PCIe 4.0 da 1 TB per una reattività a dir poco istantanea, tempi di caricamento cancellati e ampio spazio per i tuoi dati. Peraltro è possibile espandere la RAM fino a 64GB e fino a 8TB l’archiviazione interna.

Non manca inoltre una GPU integrata AMD Radeon 660M a 1900 MHz che gestisce il multitasking visivo con due porte HDMI a cui collegare altrettanti monitor in 4K. Una connettività che aggiunge inoltre Wi‑Fi 6, Bluetooth 5.2 e doppia porta Gigabit Ethernet, per non parlare delle porte USB per il collegamento di periferiche esterne.

Dal design compatto e curato, con una silenziosità operativa sorprendente, è perfetto per uffici, studi creativi o postazioni domestiche dove l’ordine è curato nel minimo dettaglio. Acquistalo ora in offerta lampo a soli 299 euro.