 Mini PC con Ryzen 5, 24GB di RAM e SSD 1TB in offerta LAMPO a 299 euro
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Mini PC con Ryzen 5, 24GB di RAM e SSD 1TB in offerta LAMPO a 299 euro

Sorprendente sconto su Amazon su questo Mini PC con ben 24GB di RAM DDR5 e SSD da 1TB.
Mini PC con Ryzen 5, 24GB di RAM e SSD 1TB in offerta LAMPO a 299 euro
PC Hardware Desktop
Sorprendente sconto su Amazon su questo Mini PC con ben 24GB di RAM DDR5 e SSD da 1TB.

Amazon sorprende tutti con questo sconto attivo sul Mini PC Beelink EQR6: dotato di processore Ryzen 5 e un quantitativo di memoria che include ben 24GB di RAM DDR5 e una SSD da 1TB, oggi puoi acquistarlo a soli 299 euro invece di 409. Un’offerta a tempo che ti suggeriamo di non farti scappare.

Acquista il Mini PC su Amazon

Mini PC Interfaccia

Il Mini PC arriva a casa con Windows 11 Pro già preinstallato e pronto all’uso in uno chassis elegante e ordinato che sta bene in qualsiasi scrivania.

Beelink EQR6 Mini PC Windows 11 Pro, AMD Ryzen 5 6600U (6C/12T fino a 4,5Ghz), 24GB LPDDR5 RAM 1TB PCIe4.0 SSD Mini Computer, WiFi6, BT5.2, Dual HDMI, Dual 1000M LAN, USB3, Type-C

Beelink EQR6 Mini PC Windows 11 Pro, AMD Ryzen 5 6600U (6C/12T fino a 4,5Ghz), 24GB LPDDR5 RAM 1TB PCIe4.0 SSD Mini Computer, WiFi6, BT5.2, Dual HDMI, Dual 1000M LAN, USB3, Type-C

299,00 409,00€ -27%
Vedi l'offerta

La configurazione tecnica include, come detto, un processore AMD Ryzen 5 6600U a 6 core e 12 thread con frequenza fino a 4,5 GHz, con 24 GB di RAM LPDDR5 e SSD PCIe 4.0 da 1 TB per una reattività a dir poco istantanea, tempi di caricamento cancellati e ampio spazio per i tuoi dati. Peraltro è possibile espandere la RAM fino a 64GB e fino a 8TB l’archiviazione interna.

Non manca inoltre una GPU integrata AMD Radeon 660M a 1900 MHz che gestisce il multitasking visivo con due porte HDMI a cui collegare altrettanti monitor in 4K. Una connettività che aggiunge inoltre Wi‑Fi 6, Bluetooth 5.2 e doppia porta Gigabit Ethernet, per non parlare delle porte USB per il collegamento di periferiche esterne.

Acquista il Mini PC su Amazon

Dal design compatto e curato, con una silenziosità operativa sorprendente, è perfetto per uffici, studi creativi o postazioni domestiche dove l’ordine è curato nel minimo dettaglio. Acquistalo ora in offerta lampo a soli 299 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 28 ago 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

AMD RDNA 5: la GPU top di gamma con 512-bit di bus memoria

AMD RDNA 5: la GPU top di gamma con 512-bit di bus memoria
HP 280M Silent: mouse wireless silenzioso in offerta a meno di 11 euro

HP 280M Silent: mouse wireless silenzioso in offerta a meno di 11 euro
Mini PC con 16GB DDR5 e SSD da 512GB a 159,99 euro attivando il coupon Amazon

Mini PC con 16GB DDR5 e SSD da 512GB a 159,99 euro attivando il coupon Amazon
Stampante multifunzione Canon 4-in-1 in super promo a 34,99 euro

Stampante multifunzione Canon 4-in-1 in super promo a 34,99 euro
AMD RDNA 5: la GPU top di gamma con 512-bit di bus memoria

AMD RDNA 5: la GPU top di gamma con 512-bit di bus memoria
HP 280M Silent: mouse wireless silenzioso in offerta a meno di 11 euro

HP 280M Silent: mouse wireless silenzioso in offerta a meno di 11 euro
Mini PC con 16GB DDR5 e SSD da 512GB a 159,99 euro attivando il coupon Amazon

Mini PC con 16GB DDR5 e SSD da 512GB a 159,99 euro attivando il coupon Amazon
Stampante multifunzione Canon 4-in-1 in super promo a 34,99 euro

Stampante multifunzione Canon 4-in-1 in super promo a 34,99 euro
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
28 ago 2025
Link copiato negli appunti