 Mini PC con Ryzen 7, 16GB di RAM e SSD 512GB a metà prezzo su Amazon
Grande sconto da non perdere su Amazon su questo Mini PC che puoi avere alla metà del prezzo.
Thomson K3 è un Mini PC dalla scheda tecnica che lo rende ideale in vari scenari di utilizzo sia a casa che in ufficio. Oggi su Amazon è un grande protagonista grazie ad uno sconto del 50% che ti permette di acquistarlo a 349,98 euro invece di 699,99.

Le caratteristiche tecniche del Mini PC includono un processore AMD Ryzen 7 7730U a 8 core e 16 thread, basato sull’architettura Zen 3, con frequenza fino a 4,5 GHz e 16 MB di cache L3. Al suo fianco, ecco 16GB di memoria DDR4 (espandibile fino a 64 GB) e una SSD M.2 da 512 GB.

Thomson K3 Mini PC Ryzen 7 7730U (8C/16T, fino a 4,5 GHz), 16 GB DDR4 512 GB SSD Mini Computer Desktop con WiFi 6, BT5.2, Triplo display 4K, VESA per Ufficio, Design, Scuola

Thomson K3 Mini PC Ryzen 7 7730U (8C/16T, fino a 4,5 GHz), 16 GB DDR4 512 GB SSD Mini Computer Desktop con WiFi 6, BT5.2, Triplo display 4K, VESA per Ufficio, Design, Scuola

349,98699,99€-50%
Integra una GPU AMD Radeon RX Vega 8 con frequenza fino a 2000 MHz che supporta il triplo display in 4K e 60Hz tramite le porte HDMI, DisplayPort e USB-C presenti sulla scocca. A proposito di connettività, ecco anche 1 porta USB 3.2 Gen2 Type-C, 2 porte USB 3.2 Gen2 Type-A, 4 porte USB 3.2 Gen1 Type-A e 1 jack audio da 3,5mm.

La connettività senza filo, invece, è garantita dal WiFi 6 dual-band (2.4G + 5G) e dal bluetooth 5.2 per il collegamento di periferiche esterne.

Infine, il pacchetto include il supporto VESA, che consente di montare il mini PC dietro un monitor per risparmiare spazio, oltre a un cavo HDMI. Al prezzo di 349,98 euro invece di 699,99 è un Mini PC dal rapporto qualità-prezzo eccezionale.

Pubblicato il 29 ott 2025

