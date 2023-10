Mini PC con Ryzen 7, 16GB di RAM, SSD 512GB a 120€ di sconto Amazon

Il tuo lunedì inizia con il sorriso perché su Amazon hai la possibilità di acquistare il compatto e potente Mini PC Trigkey con un importante sconto sul prezzo di listino.

Alimentato da un processore Ryzen 7 5800H a 8 core e 16 thread, attiva il coupon sconto che ti permette di risparmiare ben 120€, portando il prezzo da 449€ a soli 329€. Prima di concludere l’acquisto, lasciati svelare tutti i motivi per cui questo Mini PC è un acquisto imperdibile.

Mini PC Trigkey: tante prestazioni in poco spazio

Questo Mini PC fa sul serio quando si tratta di prestazioni. Monta un processore Ryzen 7 5800H basato sull’architettura “Zen 3”, garantendo prestazioni di alto livello con un consumo energetico ridotto. Con 8 core e 16 thread e una frequenza massima di 4,4 GHz, supera di gran lunga la concorrenza, rendendolo ideale per qualsiasi attività, che sia design, elaborazione di immagini o sessioni di gioco intense.

Il Mini PC è dotato anche di una scheda grafica Vega 8 AMD a 8 core, che offre prestazioni grafiche eccezionali. Con due porte HDMI, ciascuna capace di emettere in 4K a 60 Hz, puoi collegare fino a tre display contemporaneamente. Questo significa che potrai goderti immagini nitide e coinvolgenti, sia che tu stia lavorando su progetti multimediali o stia semplicemente godendo del tuo tempo libero con giochi o film.

Con 16 GB di RAM DDR4 e un SSD da 500 GB M.2 NVME 2280, questo Mini PC è pronto ad affrontare qualsiasi compito. La DDR4 supporta fino a 64 GB di RAM, e l’SSD M.2 offre una velocità di lettura fino a 2000 MB/s. Inoltre, puoi espandere lo spazio di archiviazione esterno tramite un HDD da 2,5 pollici. Il sistema di raffreddamento silenzioso con grande ventola incorporata e doppi tubi di calore mantiene il tuo Mini PC in funzione senza surriscaldamenti fastidiosi.

Il Mini PC Trigkey è dotato di WiFi-6, tre volte più veloce del WiFi 5, con velocità di trasferimento fino a 2400Mbps, assicurando una connessione veloce e stabile. Dispone anche di Bluetooth 5.2 per una connessione senza interruzioni e immunità alle interferenze. Inoltre, le numerose interfacce, tra cui USB3.2 Gen2, USB2.0, RJ45 1000M, HDMI e molte altre, garantiscono che tu possa collegare tutti i tuoi dispositivi e accessori senza alcun problema.

Insomma, un’opportunità unica che non puoi lasciarti sfuggire. Non solo otterrai prestazioni straordinarie, ma risparmierai anche 120€ grazie all’offerta speciale su Amazon. Non perdere tempo, attiva il coupon sconto e goditi il miglior Mini PC sul mercato a un prezzo incredibilmente conveniente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.