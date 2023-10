Mini PC con Ryzen 7, 16GB RAM e SSD 512GB in DOPPIO SCONTO su Amazon

Sul popolare store online di Amazon, puoi acquistare un velocissimo mini PC in doppio sconto, disponibile a soli 302 euro invece di 449, grazie a un coupon e un codice promozionale che puoi trovare sulla pagina del prodotto.

Mini PC in doppia offerta: la scheda tecnica

All’interno di questo mini PC troverai un processore AMD Ryzen 7 5700U. Questo processore offre prestazioni straordinarie grazie ai suoi 8 core e 16 thread, con una frequenza base di 1,8 GHz che può arrivare a un massimo di 4,3 GHz. Grazie alla litografia a 7 nm, questo chip è più piccolo ma incredibilmente potente, superando di gran lunga le prestazioni dei suoi predecessori come Ryzen 5500U e 3500U.

A tutto questo si unisce una memoria da 16 GB DDR4 a doppio canale e l’enorme disco rigido SSD da 512 GB. Con una velocità di memoria fino a 3200 MHz, questo mini PC è perfetto per la gestione di file di grandi dimensioni e l’esecuzione simultanea di numerosi programmi senza alcun rallentamento.

ACEMAGICIAN Mini PC è progettato per offrirti un’esperienza d’uso completa. Con una serie di porte tra cui 2 porte USB 2.0, 2 porte USB 3.0, 1 porta HDMI, 1 porta DC, 1 porta microfono, 1 porta Type-C e 2 porte RJ45, avrai una connettività completa per le tue esigenze quotidiane in ufficio.Un Mondo di Dettagli in 4K e Triplo Display

L’integrazione di WiFi 6 e Bluetooth 5.2, oltre a una rete da 1000 Mbps assicura una connessione di rete rapida e stabile. Sarai in grado di evitare buffering e ritardi fastidiosi, migliorando le prestazioni della tua rete wireless e mantenendola stabile e affidabile. Inoltre, questo mini PC è in grado di connettersi facilmente a mouse, tastiere, cuffie e una vasta gamma di dispositivi.

Se sei alla ricerca di un mini PC che offra potenza, velocità e versatilità, tutto a un prezzo incredibile, non lasciarti sfuggire questa opportunità.

