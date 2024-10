Mini PC con Ryzen 7, 32GB di RAM, SSD 512GB e RX Vega 8: 120€ di sconto Amazon

Ti segnaliamo uno sconto molto interessante su questo Mini PC dalla scheda tecnica da non sottovalutare e che lo rende ideale per l’ufficio, l’intrattenimento, ma anche per il gaming leggero. Attivando il coupon che trovi in pagina, spuntando l’apposita casella, lo pagherai infatti soltanto 379 euro invece di 499, con spedizione Prime inclusa.

Mini PC NiPoGi AM02Pro: un desktop sorprendente

Il Mini PC si presenta con un processore AMD Ryzen 7 5800U con 8 core e 16 thread, che raggiunge fino a 4,4 GHz: ideale quindi per gestire attività impegnative come giochi leggeri, editing video e applicazioni da ufficio. Il supporto della scheda grafica integrata AMD Radeon RX Vega 8 permette di avere una riproduzione video in 4K UHD e 60Hz anche su due schermi contemporaneamente.

A supporto abbiamo 32 GB di RAM DDR4 Dual Channel, che garantisce prestazioni di lettura e scrittura più rapide rispetto alla RAM a singolo canale, e una SSD NVMe PCIe 3.0 da 512 GB per una memoria veloce e ampio spazio di archiviazione.

Tra le opzioni per la connettività spiccano WiFi 6, Bluetooth 5.2 e, come anticipato, porte HDMI e DP per la funzionalità dual-screen. A queste si aggiungono 3 USB 3.2, 1 USB-C e 1 ethernet. Infine, il sistema di raffreddamento con doppia ventola garantisce che il PC funzioni in modo efficiente e silenzioso.

Una scelta eccellente se cerchi un Mini PC compatto e potente per lavoro, studio e intrattenimento: attiva il coupon sconto e pagalo soltanto 379 euro invece di 499.