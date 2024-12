Mini PC con Ryzen 7, 32GB RAM e SSD 512GB a 120€ in meno con il coupon Amazon

Questo è un Mini PC dalla scheda tecnica così eccezionale che il prezzo al quale potrai acquistarlo su Amazon ti sembrerà un regalo di Natale. Spuntando la casella del coupon che trovi in pagina, infatti, puoi pagarlo soltanto 379 euro invece di 499, con disponibilità immediata, spedizione Prime e consegna prima di Natale.

Mini PC NiPoGi AM06PRO: l’impressionante scheda tecnica

La dotazione di questo Mini PC permette di sognare in grande perché, a dispetto delle dimensioni compatte, al suo interno nasconde un arsenale tecnico davvero niente male. Lo riassumiamo in questo elenco:

Processore AMD Ryzen 7 5825U con architettura Zen3 e frequenza di clock fino a 4,4GHz

con architettura Zen3 e frequenza di clock fino a 4,4GHz 32GB di RAM DDR4 espandibile fino a 64GB

espandibile fino a 64GB SSD M.2 da 512GB espandibile fino a 2TB

espandibile fino a 2TB Connettività WiFi 6 e Bluetooth 5.2

Supporto triplo schermo tramite uscite DP, HDMI e Type-C

tramite uscite DP, HDMI e Type-C Ricca dotazione di porte USB e porta Ethernet

e porta Sistema operativo Windows 11 Pro

Un Mini PC perfetto per ottimizzare lo spazio sulla scrivania senza rinunciare alle prestazioni: ideale sia in casa che in ufficio e da utilizzare tranquillamente per lavoro, studio e intrattenimento, persino del gaming leggero.

Un dispositivo versatile, potente e dal design elegante e minimal: acquistalo adesso a 379 euro invece di 499 applicando il coupon sconto in pagina su Amazon.