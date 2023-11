Mini PC con W11 Pro, 16GB RAM e SSD 512GB a soli 199€ in OFFERTA Amazon

L’offerta che Amazon sta proponendo in questo momento è semplicemente imperdibile. Stiamo parlando del mini PC NiPoGi AK1 Plus, un dispositivo che ti stupirà per la sua potenza e versatilità, e il tutto a soli 199 euro, anziché 279,99. Ecco perché dovresti cogliere questa opportunità unica.

Mini PC in offerta Amazon: la scheda tecnica

Questo mini PC è stato potenziato con la recentissima CPU Intel Alder Lake N95 di 12a generazione. Questo significa che avrai a disposizione un dispositivo in grado di garantire prestazioni superiori del 30% rispetto ai mini PC con CPU Gemini Lake. Con una frequenza di clock fino a 3,4 GHz, 4 core e 4 thread, e un consumo energetico di soli 15 W, il NiPoGi AK1 Plus è perfetto per l’intrattenimento visivo domestico, lo streaming video, la navigazione web e persino per il lavoro.

Il sistema è inoltre dotato di 16 GB di RAM DDR4 e di un SSD da 512 GB. Questo significa che avrai spazio più che sufficiente per salvare file di grandi dimensioni e per migliorare la velocità di esecuzione del tuo lavoro. Inoltre, il NiPoGi AK1 Plus supporta l’espansione flessibile dello storage, consentendoti di aggiungere un SSD o un HDD SATA da 2,5″.

L’AK1 Plus supporta anche l‘output video 4K UHD, garantendo un’elaborazione delle immagini veloce e una riproduzione video senza compromessi. Con due porte HDMI, puoi collegare due schermi contemporaneamente, migliorando notevolmente l’efficienza del tuo lavoro. Immagina di poter lavorare su un doppio schermo senza dover passare da una finestra all’altra. È un sogno che può diventare realtà con questo mini PC.

La connettività wireless di questo mini PC è affidabile e stabile, con supporto per il WiFi a 2,4 GHz e 5 GHz. Con una connessione veloce e senza interruzioni, potrai aprire siti web in pochi secondi, guardare film senza buffering e scaricare file senza problemi. Inoltre, puoi collegare il tuo mouse e la tua tastiera wireless grazie al Bluetooth 4.2 integrato.

Cosa riceverai quando ordini il NiPoGi AK1 Plus? Nella confezione troverai il mini PC, un cavo HDMI, un supporto VESA, un alimentatore e un manuale utente. Insomma, tutto quello che serve per iniziare e persino il supporto per posizionarlo, magari, dietro al monitor.

Questa è un’offerta eccezionale che non puoi lasciarti sfuggire. Il mini PC NiPoGi AK1 Plus è in vendita su Amazon a soli 199 euro invece di 279,99. Approfitta di questa opportunità per ottenere un mini PC potente e versatile che trasformerà il tuo modo di lavorare e intrattenerti.

