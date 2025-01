Mini PC con W11 Pro, Intel, 16+512GB a 199,99€ con il coupon Amazon (-100€)

NiPoGi E2 è un Mini PC con Windows 11 Pro, processore Intel, 16GB di RAM e SSD da 512GB che oggi puoi acquistare su Amazon con un’offerta da non perdere. Ti basta infatti aprire la pagina prodotto, spuntare su “Applica coupon 100€” per pagarlo soltanto 199,99 euro invece di 299,99. Con la spedizione Prime lo riceverai subito a casa pronto per essere configurato nella tua postazione di studio o di lavoro.

Mini PC NiPoGi E2: la scheda tecnica

Un Mini PC che si presta a vari scenari di utilizzo: è perfetto da posizionare in casa per una postazione personale, adatta non solo al lavoro ma anche a studio e intrattenimento, ma puoi usarlo anche in ufficio per avere una macchina per la produttività pronta all’uso. Del resto, la scheda tecnica non mente:

Processore Intel Twin Lake N150

16GB di RAM DDR4

DDR4 SSD M.2 da 512GB (espandibile fino a 2TB)

(espandibile fino a 2TB) Scheda grafica integrata con supporto al doppio schermo

con supporto al doppio schermo 1 uscita HDMI 2.0 e 1 uscita DisplayPort 1.4

e 1 uscita WiFi 5 e Bluetooth 4.2

e Porte USB 3.0

Porta Ethernet

Sistema operativo Windows 11 Pro

Grazie alle sue dimensioni ultracompatte, il Mini PC in questione è il 60% più piccolo e il 30% più leggero rispetto la gran parte della concorrenza. È dotato di un sistema di raffreddamento efficiente che garantisce ottime prestazioni in ogni scenario di utilizzo.

All’interno della confezione troverai anche il supporto VESA per montarlo a parete o addirittura dietro a un monitor per creare un sistema all-in-one. Tutto questo a 199,99 euro invece di 299,99 se spunti la casella “Applica coupon 100€” in pagina.