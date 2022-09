Mini PC con W11, Ryzen3, 8GB RAM e 256GB SSD: FOLLIA Amazon

Un mini PC da portare dove vuoi per costruire in modo facile e veloce una postazione di studio o di lavoro? Non ti resta che approfittare di questa straordinaria offerta Amazon: applica il coupon che trovi in pagina e ricevi subito uno sconto di 100 euro sul prezzo di listino.

Mini PC Beelink: la scheda tecnica

Progettato per le esigenze di ufficio di fascia media, questo mini PC è sorprendentemente veloce per svolgere tutte le principali attività quotidiane: dall’elaborazione di documenti alla navigazione in internet, senza dimenticare l’ascolto di musica, la visione di programmi e serie TV in streaming e altro ancora.

Tutto merito del processore AMD Ryzen 3 3200U con frequenza di clock massima a 3.5GHz, 8GB di RAM e 256GB di SSD entrambi espandibili: inoltre puoi utilizzare, per l’archiviazione, anche un disco rigido SATA3 da 2,5″ da massimo 2TB. Con la scheda grafica integrata hai una riproduzione video 4K fluida e brillante e puoi anche collegare un doppio schermo grazie alla relative porte Dual HDMI.

Form factor ridotto con dimensioni che non superano i 21.8 x 13.9 x 6.1 cm e un peso complessivo che non arriva nemmeno al chilogrammo, questo Mini PC è incredibilmente portatile, versatile e anche, a suo modo, elegante sposando la filosofia minimal delle moderne scrivania. Adesso può essere tuo con uno sconto di 100 euro: ti basta solo applicare il coupon che trovi in pagina.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.