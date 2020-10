Mini PC: costi bassi, sconti continui, utilità crescente

Ancora una volta il mercato dei Mini PC si anima di fronte alla possibilità (ormai tutto fuorché remota) di una ulteriore estensione e di un ulteriore ampliamento dello smart working. Il contesto è quello descritto dalle ipotesi di DPCM che trapelano in queste ore e che porteranno presto molti italiani a doversi organizzare un ufficio in casa per poter lavorare da remoto. Ecco perché i Mini PC trovano spazio: quando il lavoro può essere eseguito con semplici operazioni ed una semplice connettività, tutto quel che serve è collegare un dispositivo intelligente ad un monitor. I Mini PC sono dunque una soluzione low cost che può rispondere alle esigenze più basilari, sfruttando risorse cloud per esigenze più importanti.

Mini PC, le offerte di oggi

Ecco le offerte disponibili oggi, alcune delle quali già in scadenza e altre destinate a rimanere disponibili ancora per qualche ora (salvo rilanci durante il Prime Day):

Mini PC Intel Core i5-5257T 8GB+128GB: 254 ,99 euro (18% di sconto, in scadenza alle ore 20)

Mini PC Intel Celeron Apollo Lake 8GB+64GB: 161,49 euro (15% di sconto, in scadenza alle ore 20)

Mini PC Beelink U55 Intel Core i3 8GB+256GB: 255,20 euro (20% di sconto)

Mini PC Intel Celeron Apollo Lake J3455 8GB+64GB: 161,49 euro (15% di sconto, in scadenza alle ore 20)

Le caratteristiche descrivono dispositivi di dimensioni del tutto minime, con tutta la connettività necessaria per monitor, Web e chiavette USB, con potenzialità ridotto, ma spesso più che sufficienti per assolvere a compiti estremamente ridotti in termini computazionali.

Il prezzo basso e lo sconto di queste ore è un occhio strizzato alle aziende che dovranno riorganizzarsi per l’autunno ed ai dipendenti che hanno l’assoluto bisogno di organizzarsi una postazione: anche in caso di dubbi, il costo esiguo e la possibilità di riciclare il dispositivo con figli o postazioni multimediali rende il Mini PC se non altro una curiosità da esplorare.