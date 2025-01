Mini PC con CPU Intel, 16/500GB e Wi-Fi 6 a soli 184€: è Beelink

Beelink MINI S12 Pro al suo prezzo minimo storico è l’affare del giorno per mettere sulla scrivania un Mini PC completo, potente e versatile. È merito dell’offerta a tempo su Amazon che taglia la spesa per l’acquisto, portandola a soli 184 euro. Attenzione: la promozione potrebbe scadere o andare sold out da un momento all’altro.

Beelink MINI S12 Pro: l’offerta sul Mini PC

Il tutto è racchiuso all’interno di un case dalle dimensioni estremamente compatte (11,5×10,2×3,9 centimetri) e dal design elegante. Di seguito segnaliamo le specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate, rimandando alla scheda del computer per altre informazioni.

Processore Intel N100 con GPU Intel UHD Graphics;

16 GB di RAM di tipo DDR4;

unità SSD M.2 2280 da 500 GB (espandibile fino a 2 TB);

connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 ed Ethernet;

quattro porte USB 3.2 Gen 2 Type-A e jack audio;

due uscite HDMI con supporto alla risoluzione 4K.

Non devi attivare coupon o inserire codici: il forte sconto è automatico e ti permette di acquistare Beelink MINI S12 Pro al prezzo minimo storico di soli 184 euro. Trattandosi di un’offerta a tempo, potrebbe scadere da un momento all’altro: se sei interessato, ti consigliamo di approfittarne ora per non lasciarti sfuggire l’occasione.

Segnaliamo infine la ricca dotazione inclusa che comprende un supporto VESA per l’eventuale montaggio dietro al monitor, due cavi HDMI con lunghezza differente, l’adattatore per l’alimentazione e il manuale. Se decidi di effettuare l’ordine in questo momento, potrai mettere il Mini PC sulla tua scrivania già domani, arriverà con la consegna gratuita. La spedizione è gestita da Amazon.