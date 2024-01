Mini PC con CPU Intel, 16GB/1TB e W11: PREZZO STRACCIATO

Ti basta attivarere il coupon su Amazon per acquistare ACEMAGICIAN T8 Plus al suo prezzo minimo storico. Il Mini PC, estremamente compatto nelle dimensioni, ha tutto ciò che serve per lavoro, studio e intrattenimento multimediale nel tempo libero. Passiamo in rassegna i suoi punti di forza, partendo dal comparto software: il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft.

ACEMAGICIAN T8 Plus: crolla il prezzo del Mini PC

Ecco quali sono le specifiche tecniche integrate: processore Intel N95, GPU Intel UHD Graphics, 16 GB di RAM LPDDR5, SSD da 1 TB per l’archiviazione dei dati, moduli Wi-Fi e Bluetooth per la connettività wireless, due slot Ethernet, tre porte USB 3.1, tre uscite video HDMI per il collegamento simultaneo ad altrettanti monitor con supporto alla risoluzione 4K e e jack audio. A racchiudere ogni componente un case con dimensioni pari a soli 8,9×8,9×4,3 centimetri, tra i più piccoli della categoria. Il design, elegante e minimalista con una finitura della scocca color argento, è visibile nell’immagine qui sotto. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella descrizione completa del prodotto.

Al prezzo finale di soli 249 euro, grazie allo sconto di Amazon proposto oggi, il Mini PC di ACEMAGICIAN (modello T8 Plus) nella configurazione appena descritta è un affare da cogliere al volo e da mettere sulla scrivania. Per approfittarne non bisogna far altro che attivare il coupon dedicato.

Se si effettua subito l’ordine, arriverà direttamente a casa già entro domani con spedizione gratuita. Nella confezione sono inclusi l’adattatore per l’alimentazione, un cavo HDMI, un supporto VESA per l’eventuale montaggio dietro al monitor e il manuale d’uso.

