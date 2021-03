Alle prese con didattica a distanza o smart working? Mai come in questo periodo c’è bisogno di dispositivi connessi da impiegare per le lezioni online, per rimanere operativi da casa o più semplicemente per l’intrattenimento multimediale o la navigazione. La soluzione ideale può essere costituita da un Mini PC: oggi proponiamo qui il modello Coofun C-J34 proposto in offerta lampo su Amazon con il 15% di sconto sul prezzo di listino.

Sconto 15% sul Mini PC di Coofun per DaD e intrattenimento

Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche integrate: processore Intel Apollo Lake Celeron J3455, GPU Intel HD Graphics 500, 8 GB di RAM LPDDR4, SSD da 128 GB per il salvataggio dei file, uscite video VGA e HDMI con la possibilità di connettere due monitor in contemporanea, lettore di schede SD, tre porte USB 3.0, slot Ethernet, jack audio da 3,5 mm per cuffie o microfono, modulo WiFi e Bluetooth 4.2.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 con licenza ufficiale, ma volendo è possibile optare per una distribuzione Linux come Ubuntu. Chi lo desidera può inoltre ampliare la capacità di storage con un’altra SSD di tipo M.2 2242 (fino a 2 TB aggiuntivi). Per ulteriori informazioni consultare la scheda del prodotto.

Inclusi nella confezione di Coofun C-J34 un cavo HDMI, la staffa per il montaggio dietro lo schermo e l’alimentatore. Tutto questo oggi al prezzo di 186,99 euro invece di 219,99 euro come da listino. Come sempre in questi casi, il consiglio per gli interessati è di non perdere tempo poiché trattandosi di un’offerta lampo su Amazon rimarrà disponibile solo per poche ore e fino all’esaurimento delle unità in promozione.