Microsoft Surface Pro 7, lo sconto arriva al 25%

Surface Pro 7 con 8GB di RAM e 128 GB di memoria: da 1069 a 799 euro. Surface Pro 7 con 16GB di RAM e 256GB di memoria: da 1599 a 1249 euro. Sconti, rispettivamente, del 25% e del 22%, caratterizzando così una sforbiciata al prezzo che riporta il laptop di casa Microsoft al minor prezzo disponibile da alcuni mesi a questa parte.

Le caratteristiche di questo 2-in-1 sono note: DDR4, Intel Core i5 in dotazione, Windows 10 Home precaricato, schermo da 12,3 pollici con risoluzione 1736×1824 pixel. 776 grammi in tutto, ai quali occorrerà eventualmente aggiungere la tastiera removibile per configurare il Surface in modalità laptop.

Si moltiplicano i rumor relativi ad un Surface Laptop 4 e la famiglia Surface è ormai matura e piena di soluzioni alternative: inevitabilmente la pressione sul prezzo si fa più importante e la novità sta dunque tutta nei nuovi livelli di sconto raggiunti: