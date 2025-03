Mini PC con CPU Intel N150, 12/512GB e W11Pro: MAXI SCONTO

Ha il sistema operativo Windows 11 Pro preinstallato, una CPU di ultima generazione ed è in forte sconto. GMKtec NucBox G2 Plus è il Mini PC perfetto per la scrivania di chi trascorre le proprie giornate di fronte al monitor per lavoro o studio, ma anche per l’intrattenimento nel tempo libero. È in corso un’offerta a tempo su Amazon che lo rende più conveniente che mai, anche e soprattutto considerando le sue caratteristiche e prestazioni.

GMKtec NucBox G2 Plus: l’offerta per il Mini PC

A livello di comparto hardware è da segnalare la presenza del processore Intel N150 con chip grafico Intel UHD Graphics integrato, affiancato da 12 GB di RAM DDR5 e da un’unità SSD M.2 da 512 GB (espandibile fino a 2 TB) per l’archiviazione. Ci sono poi la connettività Wi-Fi 6, Bluetooth e con doppio slot Ethernet, le tre porte USB 2.2 Type-A, una USB-C e tre uscite video con supporto alla risoluzione 4K: due HDMI 2.0 e una DisplayPort 1.4. Volendo è possibile utilizzarlo anche con Ubuntu e altre distribuzioni Linux. Dai uno sguardo alla scheda del prodotto per altre informazioni.

È un’offerta a tempo, dunque potrebbe scadere da un momento all’altro. Non lasciarti sfuggire l’occasione e acquista il Mini PC di GMKtec (modello NucBox G2 Plus) al prezzo di soli 199 euro, approfittando del forte sconto applicato in automatico.

Compralo ora per riceverlo già entro domani con la consegna gratis. È venduto dallo store ufficiale del marchio e spedito da Amazon. Nella confezione sono inclusi l’alimentatore, un supporto VESA con viti per agganciarlo sul retro del monitor, un cavo HDMI e il manuale utente.