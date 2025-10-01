 Mini PC con CPU Intel e Windows 11 Pro: l'affare H50 è su Amazon
Huidun H50 è in sconto su Amazon: il Mini PC integra processore Intel, 16 GB di RAM, SSD da 512 GB e sistema operativo Windows 11 Pro.
Huidun H50 è in forte sconto su Amazon, la scelta giusta se stai cercando un Mini PC economico e versatile da mettere sulla scrivania. C’è il sistema operativo Windows 11 Pro, preinstallato e con licenza Microsoft per ricevere ogni aggiornamento. Nella confezione sono inclusi l’adattatore per l’alimentazione, il manuale d’uso, un cavo HDMI e il supporto VESA con viti per chi vuole agganciarlo dietro al monitor.

Mini PC in sconto: l’offerta su Huidun H50

Racchiuso all’interno di un design compatto ed elegante c’è un comparto hardware pronto ad affrontare ogni sfida quotidiana nell’ambito della produttività e non solo. Tra le specifiche tecniche troviamo il processore Intel N150 con architettura Twin Lake e chip grafico Intel UHD, affiancato da 16 GB di RAM e da un’unità SSD da 512 GB per lo storage (espandibile fino a 2 TB). Completano la dotazione la connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 ed Ethernet oltre alle tante porte fisiche mostrate qui sotto. Per altre informazioni consulta la descrizione completa.

Huidun H50: le porte di connessione del Mini PC

È un’offerta a tempo e in quanto tale potrebbe scadere o andare sold out da un momento all’altro. Non lasciarti sfuggire l’occasione e metti sulla tua scrivania Huidun H50 al prezzo finale di soli 179 euro, nella configurazione appena descritta. Sono inclusi supporto tecnico a vita, garanzia hardware di 36 mesi e servizio clienti disponibile 24/7.

Huidun H50 Mini PC W-11 Pro, Intel Twin Lake N150 (N100/N97 aggiornato), 16 GB di RAM 512 GB di SSD Mini Computer, 4K@60Hz UHD, WiFi 6, BT 5.2, USB/HDMI/DP per lavoro/casa/scuola

Lo sconto del 31% è applicato in automatico, non servono coupon. La spedizione del Mini PC è gestita da Amazon con disponibilità immediata e consegna gratis prevista già entro domani se lo ordini subito. Il voto medio assegnato dalle recensioni dei clienti è 4,9/5.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 1 ott 2025

Davide Tommasi
1 ott 2025
