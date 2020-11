Mini PC Cubi di MSI con Core i5: prezzo al minimo storico

Vogliamo proporvi un ottimo Mini PC barebone in offerta su Amazon al minimo storico. Non si tratta di uno dei prodotti più economici, ma al prezzo a cui viene proposto è indubbiamente un ottimo affare. Stiamo parlando di un Cubi di MSI, uno dei migliori mini PC disponibili sul mercato in diretta concorrenza con i NUC di Intel.

MSI Cubi con Intel Core i5: le caratteristiche



In questo caso MSI propone un PC che monta un processore Intel Core i5-10210U di decima generazione, lo stesso che ritroviamo sui laptop ed aio più performanti. La CPU supporta fino a ben 64GB di memoria RAM DDR4. Caratteristica principale di questo prodotto, così come per i NUC, è infatti l’espandibilità. Oltre a poter configurare la memoria RAM su due canali, potremo aggiungere sia un SSD NVMe che un HDD da 2,5 pollici. Non avremo quindi problemi a strutturare una build di fascia alta, con prestazioni e capacità di archiviazione pari ai desktop tradizionali.

Dal punto di vista della connettività MSI sorprende con una quantità di porte incredibile a dispetto delle dimensioni. Sono addirittura 6 le porte USB (2 frontali, 4 posteriori) di cui due 3.0 ed una Type-C. Presente la RJ45 per la connessione via cavo ed un’uscita HDMI a cui si aggiunge un’uscita DisplayPort standard. Anche cuffie e microfono trovano due jack separati da 3,5mm. Non mancano ovviamente connessione Bluetooth 5.0 e Wi-Fi dual band 802.11AC.

Parliamo quindi di un prodotto altamente performante, ideale sia per casa che per l’ufficio. Un PC perfetto per chi necessita di un ingombro ridotto all’osso, ma gestisce carichi di lavoro pesanti. Non si avranno problemi ad utilizzare il pacchetto Office, così come software di elaborazione grafica. Naturalmente possiamo dire lo stesso della navigazione internet e dei contenuti multimediali che verranno gestiti in maniera fluida e veloce.

Al prezzo di soli 373,98 euro su Amazon, con uno sconto di oltre 60 euro sul prezzo di listino, si tratta senza dubbio di un affare da cogliere al volo, soprattutto tenendo conto di quanto sia recente il prodotto.