Mini PC di fascia alta Ryzen 7 scontato su Amazon

Se siete tra quelli a cui le prestazioni non bastano mai, allora al posto del Minis Forum che abbiamo riportato in precedenza, potreste prendere in considerazione il Beelink GTR. Si tratta del top di gamma dell’azienda equipaggiato con un hardware al top.

Mini PC Beelink GTR: caratteristiche tecniche

Il PC monta una CPU AMD Ryzen 7 3750H, un processore da 4 core ed 8 thread grazie alla tecnologia SMT (Simultaneous Multi Threading) per una frequenza massima di ben 4GHz. Questo è accompagnato da 16GB di memoria RAM DDR4 ed un SSD NVMe da 512GB. Naturalmente anche questa APU offre una VGA di tutto rispetto, una Radeon Vega 10 che garantisce buone prestazioni anche con gli ultimi titoli, chiaramente con i giusti compromessi rispetto ad una scheda grafica discreta. Si tratta quindi di una configurazione ad alte prestazioni in grado di sostituire un PC desktop in tutte le sue funzioni, perfetto sia per la casa che per l’ufficio. Naturalmente il PC è completamente espandibile, con la possibilità di aggiungere un secondo SSD M.2, oltre che un HDD/SSD da 2,5 pollici.

Dal punto di vista della connettività c’è tutto e anche di più. Le porte USB sono ben 6 tutte USB 3.0, a cui si somma una porta USB Type-C frontale. Due le uscite HDMI che insieme a quella DisplayPort e la USB-C permettono di collegare fino a 4 monitor contemporaneamente con una risoluzione massimo di 4k a 60Hz. Due le porte RJ45 Gigabit LAN che combinano due reti cablate per ottenere una velocità di trasferimento superiore. Non manca un microfono integrato che permette di gestire il PC semplicemente con la voce, grazie all’assistente vocale Cortana di Microsoft. Presente perfino un lettore di impronte digitali, il quale permette di impostare la propria impronta per l’accesso al sistema operativo. A chiudere le connessioni wireless che comprendono Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.1.

Grazie ad un coupon attivabile direttamente dalla pagina del prodotto, è possibile acquistare il Beelink GTR a 799 euro su Amazon con uno sconto di 50 euro sul prezzo di listino.