Mini PC, massima eleganza: forse non tutti sanno che...

Quando si sceglie un Mini PC, spesso e volentieri lo si fa per le dimensioni minute della scocca, per il costo limitato del concept e per un mix di caratteristiche che si rende ideale per un grande numero di postazioni senza pretese di performance sopra le righe. C'è tuttavia una caratteristica che molti Mini PC hanno a disposizione e che può essere di grande utilità in spazi angusti o in uffici con molte postazioni.

Mini PC dietro il display

Se si scrutano le caratteristiche del Mini PC che si intende acquistare, infatti, spesso si noterà che nella confezione è indicata la presenza di una staffa VESA. Questa caratteristica è perfettamente complementare ai monitor compatibili VESA ed è ciò che può completamente cambiare volto alla tua postazione. Molti conoscono questo piccolo dettaglio, altri invece potrebbero ignorarlo e potrebbero non aver mai fatto caso a questa particolare possibilità. E non sanno pertanto a cosa possa servire.

In pratica il Mini PC può essere in molti casi avvitato direttamente dietro il display presente sulla propria postazione desktop. Ciò trasforma il monitor in una sorta di “all-in-one” a cui aggiungere soltanto mouse e tastiera. Montare un Mini PC dietro il display significa anzitutto disporlo in verticale e toglierlo dalla scrivania.

Inoltre questa dislocazione permette di raccogliere meglio i cavi e togliere anche questi ultimi dal piano di lavoro. Tutto risulterà quindi estremamente più ordinato, svuotando completamente la scrivania e creando una postazione decisamente snella, comoda ed elegante. Nelle immagini soprastanti la combo è tra i seguenti device:

L'unica avvertenza per arrivare a questa configurazione è far caso al dettaglio sull'attacco VESA: il monitor deve esserne dotato (con i quattro fori allocati nella parte posteriore) e il Mini PC deve avere la staffa nella confezione (con le viti correlate). L'installazione non richiederà che qualche minuto di attenzione.