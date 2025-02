Mini PC in DOPPIO SCONTO: Beelink Mini S13 Pro con Intel N150

Ti segnaliamo l’offerta su Amazon che in questo momento ti permette di acquistare Beelink Mini S13 Pro in doppio sconto. È il Mini PC adatto alla produttività, ma non solo, anche allo studio, alla navigazione online e all’intrattenimento multimediale nel tempo libero. Tra i punti di forza ci sono anche le sue dimensioni estremamente compatte, per ridurre al minimo l’ingombro sulla scrivania.

Attiva il coupon di Amazon per Beelink Mini S13 Pro

Il comparto hardware è pronto a tutto con il suo processore Intel N150 di ultima generazione affiancato dal chip grafico Intel UHD. All’interno del piccolo case trovano posto anche 16 GB di RAM e un’unità SSD da 500 GB per l’archiviazione (espandibile fino a 2 TB). La connettività è affidata ai moduli Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 ed Ethernet. Non mancano poi quattro porte USB 3.2 Gen 2, il jack audio e due uscite HDMI con supporto alla risoluzione 4K. Scopri di più nella pagina dedicata alla promozione in corso.

La prima riduzione della spesa è applicata in automatico, mentre per ottenere la seconda è necessario attivare il coupon che trovi sull’e-commerce. In questo modo, hai la possibilità di sbloccare il doppio sconto di oggi e di acquistare Beelink Mini S13 Pro al prezzo finale di soli 199 euro, nella configurazione appena descritta.

Se lo ordini adesso, il Mini PC arriverà a casa tua entro un paio di giorni al massimo con la consegna gratuita. È venduto dallo store ufficiale del marchio e spedito da Amazon attraverso la sua rete logistica. Il voto medio ottenuto dalle recensioni dei clienti è molto alto (4,5/5).