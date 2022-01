Mini PC economico: Beelink T4 Pro al prezzo minimo

Con caratteristiche che lo rendono adatto alla didattica a distanza e a gestire le operazioni base della produttività in smart working, Beelink T4 Pro è un Mini PC acquistabile oggi su Amazon al prezzo minimo storico. Compatto e silenzioso, può anche essere montato dietro al monitor con attacco VESA così da scomparire completamente alla vista.

Beelink T4 Pro: a questo prezzo, il Mini PC è regalato

Sono queste le specifiche tecniche più importanti del comparto hardware: processore Intel N3350, GPU Intel HD Graphics 500, 4 GB di RAM, memoria interna da 64 GB per l'archiviazione dei dati, WiFi dual band, Bluetooth, quattro porte USB 3.0, due uscite HDMI (il cavo è in dotazione) con supporto al 4K per configurazioni multi-monitor e slot Ethernet. Gli altri dettagli nella descrizione completa.

Come si legge nella scheda del prodotto, il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Pro con licenza ufficiale. Le dimensioni sono davvero compatte: solo 10,6×10,6×1,8 centimetri.

In questo momento hai la possibilità di allungare le mani su Beelink T4 Pro al prezzo finale di soli 135 euro invece di 185 euro come da listino. La disponibilità è immediata, così come la spedizione gratuita a domicilio curata direttamente da Amazon: se lo compri ora, il Mini PC domani sarà sulla tua scrivania.