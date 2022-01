Tastiera Bluetooth 3 in 1 che SPACCA anche nel prezzo

Hai mai sognato di scrivere alla velocità della luce anche su smartphone e tablet? E se ti dicessi che con un solo acquisto rendi funzionale le tue ore anche al computer? Tutto è possibile con questa tastiera Logitech che puoi abbinare a smartphone, tablet, laptop e computer in una sola mossa. Non ha segreti e non ha limiti oltre a quello di fartela amare fin dal primo secondo. Disponibile in promozione su Amazon la paghi persino una sciocchezza con lo sconto del 37%. Infatti la aggiungi al carrello e diventa tua con appena 32,99€.

Logitech K480: la tastiera Bluetooth tutto in uno

Te l'ho definita come tastiera 3 in 1 perché praticamente la puoi abbinare a qualunque sistema, ma non solo. Con la sua rotellina super pratica la puoi connettere su tre device in contemporanea e passare da uno all'altro con un semplice movimento di dito. Niente più minuti persi a capire perché il Bluetooth non funziona: lei rimane sempre collegata e quando ne hai bisogno, risponde all'istante.

Ti fa scrivere alla velocità della luce senza farti mancare nulla, neanche la silenziosità dei tasti che non può essere trascurata. In più, oltre ai pulsanti funzione, trovi anche i comandi rapidi quindi se vuoi gestire la musica o vuoi aprire una finestra, ti basta un tap e l'hai fatto.

Conta che funziona grazie a due semplicissime batterie, ma queste non ne sacrificano l'autonomia visto che si aggira a ben 24 mesi.

Infine, per concludere in bellezza, la parte superiore ha una scanalatura integrata che ti fa mantenere il tablet o lo smartphone in verticale senza ulteriore aiuto.

