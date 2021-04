HISTTON: Mini PC con Intel Core i7 e GPU dedicata in sconto su Amazon

Non un Mini PC come tutti gli altri: quello del marchio HISTTON proposto oggi in sconto su Amazon è indirizzato in primis a un impiego in ambito professionale, considerando le tante possibilità di connessione offerte. Un dispositivo solido e performante, attento anche al risparmio energetico grazie agli accorgimenti adottati che ne riducono i consumi.

Mini PC con Intel Core i7 e GPU dedicata in sconto

Queste le specifiche tecniche integrate: processore Intel Core i7-4500U, GPU Intel HD Graphics 4400, 8 GB di RAM, SSD da 128 GB per lo storage, uscite video HDMI e VGA per la connessione simultanea a due monitor con supporto alla risoluzione 4K, moduli Bluetooth e WiFi dual band con antenne per una connettività ottimale, quattro porte USB 3.0 e altrettante USB 2.0, doppio slot Ethernet e sei porte COM seriali (RS232 e RS485) che lo rendono adatto a un impiego in ambito industriale. Il tutto racchiuso all’interno di un case fanless (182x150x69 millimetri) progettato in modo da favorire la dissipazione del calore senza l’impiego di alcuna ventola. Per altre informazioni far riferimento alla scheda del prodotto.

Il sistema operativo è Windows 10 Pro con licenza ufficiale, ma volendo è possibile chiedere al venditore l’installazione di una distribuzione Linux. Tutto questo al prezzo di soli 494,95 euro approfittando del coupon sconto proposto oggi da Amazon. Chi lo desidera può optare per il pagamento a rate per spalmare la spesa su più scadenze e non doverla saldare tutta subito per intero.