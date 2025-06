Il Mini PC di Fujitsu a soli 91€: mettilo sulla tua scrivania

Al prezzo di soli 91 euro puoi avere un Mini PC in grado di supportarti in ogni attività quotidiana: navigazione online, studio, lavoro e intrattenimento nel tempo libero. Amazon sta proponendo il modello Fujitsu Esprimo Q920 con una spesa davvero conveniente, disponibilità immediata e consegna gratuita a domicilio in un giorno. Non sappiamo quante siano le unità a magazzino, se sei interessato ti consigliamo di approfittarne ora per evitare il sold out.

Fujitsu Esprimo Q920: le specifiche del Mini PC

All’interno del case con dimensioni compatte trovano posto specifiche tecniche più che sufficienti per gestire le operazioni base della produttività quotidiana. Ci sono ad esempio il processore il processore Intel Core i5-4590T con GPU ‎Intel HD Graphics 4600, 8 GB di RAM DDR4 e un’unità SSD da 240 GB per l’archiviazione dei dati. Fanno poi parte della scheda anche porte USB, slot Ethernet, uscita video DisplayPort e jack audio. Il sistema operativo è Windows, preinstallato e con licenza ufficiale Microsoft per ricevere gli aggiornamenti. Dai uno sguardo alla descrizione completa per conoscere altre informazioni.

È un prodotto ricondizionato, ispezionato, testato e pulito in conformità ai requisiti del programma Renewed dell’e-commerce, in modo da essere del tutto funzionante. Come anticipato, lo puoi acquistare al prezzo di soli 91 euro, una cifra davvero irrisoria per un Mini PC come Fujitsu Esprimo Q920.

La spedizione è gestita da Amazon attraverso la sua rete logistica, senza passare da intermediari, con la consegna gratuita assicurata già entro domani se lo ordini subito. Per l’eventuale restituzione con rimborso della spesa avrai tempo fino a 30 giorni dal ricevimento.