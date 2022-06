Mini PC gaming (-120€): una bestia pronta a ruggire

Non è un Mini PC come tutti gli altri e per capirlo è sufficiente un solo sguardo al design davvero particolare che lo caratterizza: ACE AMR5 mostra la sua natura sfacciata e aggressiva già dal design. Si tratta di un’unità pensata per offrire un’esperienza di fascia alta agli appassionati di gaming. Oggi si trova in sconto di ben 120 euro grazie al coupon Amazon.

ACE AMR5: il Mini PC per il gaming che non passa inosservato

Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche nascoste sotto la scocca di questa bestia pronta a ruggire: processore AMD Ryzen 5 5600U (16 core, 32 thread), GPU Radeon RX Vega 7 per l’elaborazione del comparto grafico, 16 GB di RAM DDR4, 512 GB di RAM su SSD NVMe, WiFi 6E, Bluetooth 5.2, slot Ethernet, sistema di illuminazione RGB e una gamma completa di porte per la connettività come visibile nell’immagine qui sotto. Non mancano ovviamente le possibilità di ulteriore espansione. Tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft. In questo momento ACE AMR5 può essere tuo al prezzo finale di 669,99 euro invece di 789,99 euro come da listino. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un giorno per gli abbonati Prime.

