Mini PC da gaming: l'offerta per S3A è un MUST BUY

Non lasciarti sfuggire l’offerta a tempo in corso su Amazon e metti sulla tua scrivania ACEMAGICIAN S3A, il Mini PC da gaming con specifiche tecniche di fascia alta. Ha in dotazione una potenza di calcolo molto elevata grazie al processore AMD Ryzen 9 6900HX affiancato da 32 GB di RAM DDR5 (espandibile fino a 64 GB) a cui si aggiunge l’unità SSD PCIe da 1 TB per lo storage (espandibile fino a 4 TB).

Le prestazioni grafiche sono garantite dal chip integrato AMD Radeon RX 680M.

ACEMAGICIAN S3A: Mini PC da gaming con AMD Ryzen 9

A racchiudere il tutto è un case dal design unico e con doppia ventola per una dissipazione ottimale del calore. L’immagine qui sotto mostra tutte le porte di connessione presenti: sei USB 3.2 Type-A, una USB-C, uscite video HDMI e DisplayPort, slot Ethernet e jack audio. Supporta il collegamento simultaneo a tre monitor con risoluzione massima 4K. Per la connettività wireless sono presenti le tecnologie Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft. Per tutti gli altri dettagli dai uno sguardo alla scheda completa.

ACEMAGICIAN S3A può essere configurato su tre modalità di funzionamento, semplicemente ruotando la ghiera che circonda il pulsante di accensione: Eco, Auto e Performance. Non devi far altro che attivare il coupon per sbloccare il doppio sconto e metterlo sulla tua scrivania con un risparmio notevole.

Il Mini PC da gaming è in promozione a soli 499 euro (il prezzo di listino è 999 euro). La disponibilità è immediata con la consegna gratis prevista entro domani. Amazon si occupa direttamente della spedizione, attraverso la sua rete logistica.