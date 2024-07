Mini PC da gaming a PREZZO STRACCIATO: è BOSGAME M1

Segnaliamo l’offerta a tempo su Amazon che propone un Mini PC da gaming in forte sconto. Considerando le sue caratteristiche, possiamo affermare che oggi BOSGAME M1 è a prezzo stracciato. Le prestazioni sono eccezionali e, grazie alle possibilità di upgrade, supporta fino a 96 GB di RAM DDR5 e 8 TB di storage. Diamo uno sguardo ai punti di forza.

BOSGAME M1: le specifiche del Mini PC da gaming

Partiamo dal sistema operativo: quello preinstallato è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft così da poter ricevere gli ultimi aggiornamenti e le novità introdotte non appena disponibili. In merito alle specifiche tecniche, il comparto hardware offre una potenza di calcolo sufficiente per gestire senza problemi i giochi di ultima generazione. Ecco quelle più importanti, per altre informazioni rimandiamo alla scheda del prodotto.

Processore AMD Ryzen 7 7840HZ (fino a 5,10 GHz) con GPU AMD ‎Radeon 780M;

32 GB di RAM DDR5 (espandibile fino a 69 GB);

SSD PCIe 4.0 da 1 TB (espandibile fino a 8 TB);

Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2;

altoparlanti stereo integrati;

due Ethernet, quattro USB 3.2 Gen 2 Type-A, una USB 2.0 Type-A, due USB-C (con uscita video 8K), HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 e jack audio.

Grazie allo sconto di 180 euro rispetto al miglior prezzo recente, puoi acquistare BOSGAME M1 nella configurazione appena descritta a soli 639 euro (invece di 819 euro come da migliore offerta dell’ultimo periodo). Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva la promozione: se sei interessato ad averlo sulla tua scrivania, mettilo nel carrello ora per non perdere l’occasione.

La vendita del Mini PC è gestita dallo store ufficiale del marchio sull’e-commerce, mentre della spedizione si occupa Amazon, attraverso la sua rete logistica, con la consegna gratuita a domicilio assicurata entro un paio di giorni se effettui l’ordine in questo momento.