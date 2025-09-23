Mini PC: quel mostro di GMKtec M7 è in offerta a tempo

GMKtec M7 in offerta a tempo su Amazon è l’affare del giorno per mettere sulla scrivania un Mini PC potente e adatto a gestire anche i carichi di lavoro più pesanti. Il design è compatto e curato nei minimi dettagli con Hyper Ice Chamber 2.0 e base in rame per una dissipazione ottimale. Nella confezione sono inclusi l’alimentatore, un supporto VESA con viti, un cavo HDMI e il manuale.

GMKtec M7: le specifiche tecniche del Mini PC

Partiamo dal comparto software: c’è il sistema operativo Windows 11 Pro, preinstallato e pronto all’uso, con licenza ufficiale per ricevere tutti gli aggiornamenti distribuiti da Microsoft. Il vero punto di forza è però nell’hardware e nelle sue specifiche tecniche di fascia alta. Elenchiamo di seguito quelle più importanti, rimandando alla descrizione completa per saperne di più.

Processore AMD Ryzen 7 PRO 6850H con chip grafico AMD Radeon 680M;

32 GB di RAM DDR5 (espandibile fino a 96 GB);

SSD PCIe da 512 GB (espandibile fino a 4 TB);

connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 e doppio Ethernet;

porte USB-C, USB-A, OCuLink e jack audio;

quattro uscite video (HDMI 2.1, DisplayPort 2.0, due USB-C 4.0) con supporto 8K.

È un’offerta a tempo. In quanto tale potrebbe scadere o risultare sold out da un momento all’altro. Ti permette di acquistare GMKtec M7 al prezzo di 398 euro, grazie allo sconto che Amazon applica in automatico (non servono coupon).

Il Mini PC è venduto dallo store ufficiale del marchio e spedito dall’e-commerce attraverso la sua rete logistica, dunque senza passare da intermediari. La disponibilità è immediata, c’è la consegna gratis e se lo ordini subito lo potrai mettere sulla scrivania già entro un paio di giorni.